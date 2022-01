Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. L’area di alta pressione di matrice africana che ci accompagnerà nel nuovo anno, non avrà vita facile già a iniziare dal 3 gennaio per il graduale abbassamento di latitudine del flusso perturbato atlantico che la spingerà verso sud favorendo l’ingresso di correnti più umide sul Mediterraneo. Nella fattispecie, una perturbazione guidata da un vortice freddo sul comparto scandinavo si avvicinerà all’Europa centrale richiamando sull’Italia una incipiente ventilazione meridionale responsabile di annuvolamenti e prime isolate piogge. Le zone più esposte a nuvolosità e fenomeni saranno quelle occidentali, quindi soprattutto la zona tirrenica dalla Liguria alla Campania. Saranno nubi anche compatte ma con fenomeni davvero isolati, più a carattere di pioviggine e non particolarmente durevoli. Degli episodi insomma in un contesto ampiamente nuvoloso. Qualche pioviggine potrà interessare anche la Val Padana. Discorso diverso per le zone alpine dove l’arrivo più diretto della perturbazione favorirà un peggioramento più incisivo soprattutto nella giornata del 4 con nevicate in progressivo abbassamento di quota entro fine giornata.

METEO LUNEDI’ 3 GENNAIO. Al Nord: Nebbie in Val Padana. Molto nuvoloso sulla Liguria con pioviggini. Velature in transito altrove. Temperature in calo, massime tra 9 e 13, più basse in pianura. Al Centro: Stabile con nubi basse su pianure e valli interne; cieli irregolarmente nuvolosi altrove; possibili deboli locali fenomeni sulla medio-alta Toscana. Temperature in lieve calo, massime tra 12 e 17. Al Sud: Stabile con nubi basse e foschie su coste e pianure tirreniche; meglio altrove. Temperature con poche variazioni, massime tra 14 e 18.

Evoluzione meteo Lazio

LUNEDI’: l’anticiclone, pur ancora presente, inizia ad indebolirsi sotto la graduale spinta delle perturbazioni dal Nord Europa. Umide correnti occidentali investiranno Toscana, Umbria e Lazio dove il tempo sarà stabile, ma spesso fosco per nubi medio-basse, in particolare sui settori toscani dove non si esclude qualche pioviggine. Temperature stazionarie o in lieve flessione, ancora sopra la media.

Commento del previsore Lazio

Avanza un potente anticiclone africano dal Mediterraneo occidentale, accompagnato da aria eccezionalmente calda per il periodo che riporta la stabilità atmosferica fin oltre il Capodanno, almeno fino al 2 gennaio compreso. Tuttavia i cieli non saranno sempre soleggiati, anzi il tempo si manterrà a tratti uggioso e nebbioso nelle zone vallive specie tosco-umbre, pianure della medio-alta Toscana, ma anche sulle coste nelle ore più fredde. Le temperature saranno eccezionalmente miti per il periodo specie in quota e sulle aree soleggiate della pianura, dove si potranno sfiorare i 18-20°C. Dal 3 gennaio primi segnali di cedimento anticiclonico con maggiore nuvolosità diffusa e qualche piovasco sulla Toscana. Dall’Epifania in avanti probabile ritorno a condizioni più in linea con il periodo, mentre incursioni di aria più fredda potrebbero palesarsi tra fine prima decade e seconda decade di gennaio.

(Fonte: 3B Meteo)