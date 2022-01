Mondiale di calcio ogni due anni, Infantino: “Non c’è rischio economico”

Nonostante i club europei siano contrari per eventuali difficoltà economico e gestionali, la Fifa è fortemente favorevole. Il Mondiale di calcio si può svolgere ogni due anni, secondo il presidente Infantino.

Su ‘Radio Anch’io sport’ il numero uno del calcio mondiale è convinto che si possa fare una competizione biennale: “Lo richiede il Congresso della Fifa. Ha chiesto anche uno studio di fattibilità. L’impatto economico è positivo per tutti”. Sarebbe deleterio per gli altri sport e andrebbero in crisi le edizioni delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi, per organizzazione e interesse. Lo ha detto Thomas Bach. Il presidente del Cio si era schierato contrario all’idea.

Ma la Fifa va avanti. Infantino dice ancora: “Quello che è più importante è che positivo per la protezione dei campionati nazionali e per i calciatori stessi, ci sarebbero meno partite con una pausa in luglio. In Europa c’è contrarietà ma questo è un modo per includere. Anche gli Europei potrebbero avere stessa cadenza”. Da un sondaggio commissionato dalla stessa Fifa, la maggior parte dei tifosi sarebbero favorevoli all’evento.

