Ostia Levante, partiti i lavori di ripascimento del litorale: le regole per le imbarcazioni

Ostia – Sono partiti lunedì 3 gennaio i lavori di riqualificazione del litorale di Ostia Levante, che interesseranno il tratto compreso fra il Canale dei Pescatori e lo stabilimento Nuova Pineta (leggi qui) e si protrarranno fino a data da destinarsi.

Le operazioni, che richiederanno l’utilizzo di un mezzo dotato di pompa aspirante-refluente oleodinamica, si svolgeranno nello specchio acqueo indicato dalla seguenti coordinate:

A: 41°42’54.64” N 12°18’21.45” E

41°42’54.64” N 12°18’21.45” E B: 41°42’57.43” N 12°18’23.06” E

41°42’57.43” N 12°18’23.06” E C: 41°42’53.61” N 12°18’34.25” E

41°42’53.61” N 12°18’34.25” E D: 41°42’51.11” N 12°18’32.76” E

Per questo, un’ordinanza della Capitaneria di Porto di Roma (clicca qui per leggerla in versione integrale) ha stabilito che nella suddetta area “è vietato creare intralcio alle attività” e che “le unità in transito in prossimità della zona interessata all’attività dovranno procedere a velocità ridotta, prestando particolare attenzione all’attività svolta dai mezzi impiegati, valutando l’eventuale adozione di misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo”.

Inoltre, la Capitaneria di Porto ha prorogato fino al 2 febbraio 2022 le disposizioni contenute nell’ordinanza n. 110/2021 emanata in data 6 ottobre 2021 e riguardante i lavori di ripascimento. nello specchio acqueo prospicente il tratto di litorale di Ostia Levante compreso tra lo stabilimento Pinetina e lo stabilimento Gambrinius.

Cioè significa che in quell’area è ancora vietato:

a) navigare, ancorare e sostare con qualsiasi unità navale;

b) effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;

c) svolgere attività di pesca di qualunque natura;

d) svolgere qualsiasi altro tipo di attività che possa essere di intralcio al sicuro svolgimento dei lavori, che non siano state espressamente autorizzate.

