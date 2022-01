“Codice rosso” a Ostia: 46enne in manette per aver maltrattato l’anziano padre

Ostia – Magliana, Colli Albani ed Ostia: 3 quartieri dove, nel giro di poco più di 2 ore, tre persone sono state arrestate dalla Polizia di Stato in violazione di reati rientranti nel “Codice Rosso”, ovvero la procedura d’urgenza per combattere i reati legati alla violenza di genere e a quella familiare. A mezzogiorno di ieri, nella zona di Ostia, un 46enne romano è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia nei confronti dell’anziano padre. Gli agenti del X Distretto sono intervenuti in soccorso della vittima che, per sottrarsi alle ire del figlio, era fuggito in strada.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ostia X Municipio

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Ostia e del X Municipio, clicca su questo link