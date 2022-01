Covid, in Svezia è record di contagi: positivi anche il re e la regina

Stoccolma – Record di contagi da coronavirus in Svezia dove anche il re Carlo XVI Gustavo e la regina Silvia sono risultati positivi al test per il Covid-19 e si trovano in isolamento. Lo ha comunicato una nota della casa reale, secondo la quale “il re e la regina, che sono completamente vaccinati con tre dosi, hanno sintomi lievi e stanno bene date le circostanze”. Nel comunicato si evidenzia che è in corso il tracciamento delle persone entrate in contatto con i reali negli ultimi giorni. In Svezia si è registrato il record di contagi dall’inizio della pandemia, con le autorità che hanno comunicato, dopo un aggiornamento dei dati, che il 30 dicembre sono stati diagnosticati 11.507 casi. (fonte Adnkrons)