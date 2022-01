Fiumicino, il Comitato Stop 5G scrive a Montino: “Le frequenze interferiscono con i voli?”

Fiumicino – “Fiumicino è l’aeroporto più grande d’Europa. Ma la sicurezza dei voli continua ad essere garantita?“. Lo chiedono al Sindaco i Comitati Stop5G e Orgoglio Cittadino attraverso una Pec inviata dai presidenti Annalisa Buccieri e Vincenzo Ritondale sia al primo cittadino che ad altri membri e figure dell’amministrazione direttamente interessati.

“La missiva – spiegano i rappresentanti dei comitati – include come allegato il bollettino informativo del 17 dicembre scorso dell’EASA, l’Agenzia Europea per la Sicurezza Aerea, che riporta le segnalazioni delle società Boeing ed Airbus in riferimento al rischio di interferenze col traffico aereo generate dalle frequenze del 5G. Esprimiamo serie preoccupazioni per le interferenze potenzialmente derivanti dalle elevate e diversificate frequenze del 5G sulla sicurezza aerea, e chiediamo di essere informati su quali iniziative si intenda intraprendere per verificare l’esistenza di eventuali rischi e per garantire al di là di ogni dubbio la sicurezza del traffico aereo in tutte le sue fasi”.

“Dopo la mancata risposta alla diffida relativa all’antenna prevista in zona poste di via del Faro, in linea purtroppo con la totale mancanza di interesse dimostrata dall’amministrazione rispetto al problema, gravemente sottovalutato, del 5G – e in conseguenza della quale ci stiamo organizzando per poter procedere in via legale -, si spera in un riscontro che dia un segno di vaga consapevolezza rispetto ai pericoli cui si stanno sottoponendo i cittadini. Analoghe segnalazioni e inviti a verificare – precisano dai comitati – stanno avvenendo contemporaneamente anche con riferimento ad altri aeroporti italiani (es. Bari), e a maggior ragione ci si aspetta che vengano presi in seria considerazione quando si parla di un aeroporto cruciale quale quello di Fiumicino“.

Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Fiumicino, clicca su questo link.