Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. Già in queste ultime ore della settimana il vaso e possente anticiclone insediatosi alla fine dell’anno sta iniziando a perdere smalto in corrispondenza del suo perimetro settentrionale, attaccato dai primi fronti atlantici che iniziano a scendere di latitudine e raggiungo l’Europa centrale. Sull’Italia prevale comunque ancora la sua azione stabilizzante, anche se questo comporta la presenza di nebbie e nubi basse diffuse non solo sulla Pianura Padana, ma anche sul Tirreno, in Sardegna e sull’Adriatico centro-settentrionale. Intanto si scorgono le prime velature in corrispondenza dell’arco alpino, legate ad una perturbazione in transito sull’Europa centrale, in attesa finalmente dello smantellamento definitivo dell’anticiclone mercoledì e al passaggio di una perturbazione atlantica.

METEO MARTEDÌ 04 GENNAIO. Cede ancora l’anticiclone sotto la spinta di una perturbazione in discesa dal Nord Atlantico con nubi e qualche pioggia in arrivo al Nord, soprattutto sulla Liguria centro-occidentale. Entro sera deboli nevicate in arrivo sulle Alpi centro-occidentali oltre i 1500/1600m. Deboli piogge o pioviggini anche in Toscana, nuvoloso su Lazio e Campania ma senza fenomeni, altrove più soleggiato. Temperature in lieve aumento al Centro-Sud e ventilazione debole o moderata occidentale.

Evoluzione meteo Lazio

MARTEDI’: anticiclone in progressivo indebolimento per la spinta di perturbazioni nel Nord Europa, a favore di umide e miti correnti occidentali di richiamo sulle regioni del medio Tirreno. Giornata uggiosa, caratterizzata da nuvolosità diffusa, maggiormente compatta sull’alta Toscana, laddove avremo locali piogge in prevalenza deboli. Possibili deboli e brevi spunti piovosi anche sulla Maremma e sul Lazio occidentale. Nuvoloso ma asciutto altrove. Temperature in ulteriore lieve aumento, ancora sopra la media del periodo. Venti in rinforzo dai quadranti meridionali, con forti raffiche da Sud-Sudest lungo i settori costieri e sui crinali Appenninici. Mare mosso o molto mosso.

Commento del previsore Lazio

Lento e graduale indebolimento dell’anticiclone, ad opera di primi movimenti di masse d’aria instabili dal Nord Europa verso il Mediterraneo; lunedì 3 gennaio caratterizzato da cieli molto nuvolosi sulle regioni del medio Tirreno, per nubi medio-basse talora compatte specie sui settori dell’alta Toscana, interessati da tratti di pioggia in prevalenza debole, più frequente lungo le aree appenniniche. Possibili fugaci pioviggini anche su bassa Toscana e coste laziali. Clima ancora mite in montagna e nelle aree soleggiate. Nubi diffuse e spesso compatte il 4 gennaio, con precipitazioni di nuovo sulla medio-alta Toscana ( in prevalenza deboli e più frequenti sull’Appennino) e localmente sul Lazio occidentale; venti in rotazione ed in rinforzo dai quadranti meridionali. Tempo in deciso peggioramento dal 5 gennaio, complice il transito di una perturbazione Nord-Atlantica, che porterà rovesci e possibili locali temporali, a partire dalla Toscana in estensione ad Umbria e Lazio; con essa noteremo un ulteriore rinforzo dei venti dai quadranti meridionali. Perturbazione seguita dall’ingresso di fredde correnti di matrice artica nel giorno dell’Epifania, caratterizzata da un netto calo termico e da rovesci sparsi e possibili nevicate a quote di alta collina tra Toscana ed Umbria, prima di un successivo rapido miglioramento. Incursioni di aria più fredda potrebbero palesarsi tra fine prima decade e seconda decade di gennaio.

(Fonte: 3B Meteo)