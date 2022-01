Ostia, lavori in corso sulla via del Mare: cosa cambia fino al 18 gennaio

Ostia – Sono partiti negli scorsi giorni i lavori di ripristino della pavimentazione stradale della via del Mare, a Ostia, che si protrarranno fino al 18 gennaio 2022.

Per consentirne l’esecuzione, la Polizia Locale del X Gruppo Mare (clicca qui per leggerne la determina in versione integrale) ha istituito:

sulla via del Mare, dal km 23.100 (semaforo Ostia Antica) al km 23.704 , dalle ore 9.30 alle 16.00:

– senso unico alternato regolato tramite movieri o a mezzo semafori mobili;

– limite di velocità di 30km/h.

, dalle ore 9.30 alle 16.00: – senso unico alternato regolato tramite movieri o a mezzo semafori mobili; – limite di velocità di 30km/h. sulla via del Mare, dal km 25.339 (Cineland) al km 27.100, senza soluzione di continuità (al fine di consentire eventuali interventi sugli apparati radicali presenti):

– divieto di transito;

– attraversamenti garantiti all’incrocio di via delle Azzorre per l’immissione sulla via Ostiense regolati tramite movieri o a mezzo semafori mobili;

– attraversamenti garantiti alle intersezioni della via del Mare con via delle Canarie e via delle Gondole a discrezione del personale SIMU e di movieri presenti sul posto.

