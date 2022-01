Terracina: dal 5 al 10 gennaio tamponi gratuiti per gli studenti a Borgo Hermada

Terracina – Da mercoledì 5 a lunedì 10 gennaio, dalle ore 8,30 alle ore 13,30, il Comune di Terracina mette a disposizione la struttura di Borgo Hermada in piazza IV Novembre, quella già in uso ai medici di base, per consentire l’effettuazione gratuita di tamponi agli studenti di ogni ordine e grado prima del rientro a scuola.

“Come Amministrazione Comunale – afferma il sindaco Roberta Tintari – abbiamo voluto mettere a disposizione gratuitamente migliaia di tamponi rapidi per garantire maggiore controllo e sicurezza ai nostri ragazzi. L’Unità Territoriale di Terracina della Croce Rossa Italiana si occuperà di eseguire e processare i tamponi con ben tre postazioni all’interno dei locali di Borgo Hermada. L’obiettivo dell’iniziativa, vista la grande richiesta di questa prestazione in queste ultime settimane, è anche quello di alleggerire la pressione sulle strutture sanitarie e farmaceutiche, sottoposte ad un superlavoro”.

“È bene precisare – sottolinea il sindaco – alcune cose molto importanti: l’esecuzione del tampone non dà luogo all’ottenimento del Green Pass, ma fornirà solo il referto con il risultato dell’esame. Chi è positivo non può eseguire il tampone di controllo in questa circostanza, ma deve rivolgersi esclusivamente alle strutture indicate dalla ASL. Non è prevista la prenotazione, ma, come detto, ci saranno tre postazioni e dal sito del Comune è possibile scaricare il modulo per il trattamento dei dati personali in maniera tale da poterlo consegnare già compilato e accorciare i tempi d’attesa”.

“Desideriamo – conclude Tintari – mettere in atto le iniziative che sono nelle nostre possibilità per contrastare il diffondersi del contagio e garantire sicurezza nell’ambito scolastico. Ringrazio la Croce Rossa, la Polizia Locale e i Volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile per aver consentito l’organizzazione di questa importante iniziativa”.

