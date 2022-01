Al Napoli focolaio di Covid, ma con la Juve si gioca: ok dalla Asl

La notizia è arrivata nel pomeriggio di oggi. La Asl 1 di Napoli ha accertato il focolaio da Covid nella squadra partenopea, ma ha permesso la partenza per Torino, dove affronterà la Juventus in campionato: “Invitiamo alla massima prudenza per evitare la diffusione del contagio”. Dice un frammento della nota diffusa. Questa è la chiave di volta per la partecipazione in campionato, nonostante lo scoppio della pandemia in squadra.

Ha scatenato reazioni in tutta Italia e anche nel mondo del calcio. Si giocherà il match di domani sera all’Allianz Stadium. Per Torino sono partiti i giocatori con seconda e terza dose fatte da meno di 120 giorni, come indica il decreto governativo di Natale.

Il comunicato della Asl di Napoli

“Focolaio di positività al Covid-19 SSC Napoli: conclusa l’indagine epidemiologica. In merito all’accertato focolaio di positività al Covid-19 relativo alla SSC Napoli, l’ASL Napoli 1 Centro rende noto che alla conclusione dell’indagine epidemiologica è stata confermata la presenza di diverse positività, anche nell’ambito del gruppo squadra, e che per tutti i soggetti risultati positivi è stato disposto l’isolamento. Per i contatti stretti individuati è invece stato disposto il rispetto di quanto previsto al punto 1 della Circolare del Ministero della Salute n°60136 del 30.12.2021. È stato inoltre ribadito alla Società Calcio Napoli che il gruppo squadra, alla luce dell’acclarato focolaio di positività che tra l’altro presenta un continuo trend di casi positivi, dovrà attenersi scrupolosamente al massimo rispetto delle norme di contenimento e riduzione del rischio. La Società Calcio Napoli, alla luce del sopracitato focolaio e nel principio della massima cautela, provvederà a valutare ogni altra misura preventiva/restrittiva utile ad impedire la diffusione del contagio”.

Juventus – Napoli come lo scorso anno..

Una storia che si ripete incredibilmente. Nella scorsa stagione della Serie A, fu la Juventus sola a scendere in campo nei minuti concessi dal regolamento. Il Napoli non partito in trasferta per problemi di Covid. Giochi del destino.

