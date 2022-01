Covid, Cassano ricoverato a Genova: sospetta polmonite

Genova – Vaccinato con due dosi anti Covid, l’ex giocatore della Roma e della Nazionale Antonio Cassano è ricoverato. Si sospetta abbia una lieve forma di polmonite.

La saturazione del sangue ha riscontrato un limite minimo che ha fatto sospettare per la patologia ai polmoni. Era stato trovato positivo a ridosso del Natale. Intanto si trova all’Ospedale San Martino di Genova seguito dall’equipe del Prof. Bassetti.

Le sue condizioni generali non destano preoccupazione e già domani potrebbe essere dimesso. Come riporta La Repubblica, Cassano dichiara di sentirsi bene ma i medici preferiscono tenerlo sotto controllo. Sua moglie Carolina scrive su Instagram: “Insieme ai bambini sono negativa. Antonio è positivo e in isolamento da giorni”. Afferma la moglie dell’ex bomber della Sampdoria. La compagna ha poi smentito voci circa le quali Cassano non sarebbe vaccinato: “.. uno la mattina si sveglia e decide di scrivere quel c… vuole”. Scrive la moglie riferendosi evidentemente ai commenti scritti sui social.

Cassano ha rispettato tutte le normative per contrastare la pandemia.

