Ladispoli, c’è tempo fino al 31 marzo per il pagamento annuale del Canone Unico Patrimoniale

Ladispoli – L’amministrazione comunale informa i cittadini che ha deliberato di prorogare al 31 marzo 2022 la scadenza del versamento annuale (anno 2022) del nuovo Canone Unico Patrimoniale (CUP) sia relativamente alla componente esposizione pubblicitaria (ex ICP) che a quella relativa all’occupazione di suolo pubblico (ex TOSAP).

