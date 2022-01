Lorenzo Insigne al Toronto, Zola: “Rischia la Nazionale”

15 milioni di euro a stagione (11 più 4 di bonuss) e Lorenzo Insigne, campione europeo con la Nazionale di Mancini, volerà a Toronto a fine stagione, per cominciare una nuova stagione calcistica nella Major League Soccer. Ma oltreoceano. Sono ore di intense discussioni tra gli addetti ai lavori.

Va per soldi oppure no? E poi: il giocatore del Napoli potrebbe terminare la carriera lontano dall’Italia? Intanto ne parla Gianfranco Zola. L’ex giocatore di punta del Napoli, del Parma e della Nazionale, adesso allenatore, esprime il suo pensiero. Lo fa tra le pagine de La Stampa e dichiara: “Non va via per soldi. Ma rischia la Nazionale”.

Possibile? Lontano dall’ambiente azzurro e in un campionato diverso per mondi e meccanismi, Insigne potrebbe scendere di prestazione agonistica. Altri giocatori negli anni hanno totalmente cambiato tornei e anche negli Stati Uniti o in Asia. Si susseguono le polemiche e i differenti pensieri. Quello di Zola, lo invita evidentemente a cambiare idea. Insigne giocherà in Canada fino al 2028.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport