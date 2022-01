Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. Alta pressione e da un clima decisamente mite ecco che una perturbazione è pronta a riportare la normalità sul nostro Paese. Le piogge bagneranno gran parte d’Italia e tornerà anche la neve a quote localmente collinari a conferma di un brusco calo termico. Ma vediamo nel dettaglio.

METEO MERCOLEDI’ 5 GENNAIO. Durante le ore mattutine la perturbazione porterà piogge anche abbondanti su tutto il Nord Italia in particolare tra Liguria, Lombardia, Emilia, Prealpi e alte pianure venete e Friuli Venezia Giulia. Nel pomeriggio, ancora piogge e rovesci moderati, a tratti abbondanti, su Lombardia orientale, Trentino, Liguria di Levante, Triveneto, Emilia Romagna, Toscana e Lazio. Pioviggini sul Nord delle Marche e della Campania, stabile e soleggiato su Nord Piemonte, Valle d’Aosta, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Variabile in Sardegna. Neve sulle Alpi fino a 400-700mt. Brusco calo termico al Nord. La sera, Piogge moderate su Lazio, Umbria e Appennino Centro-meridionale. Pioviggini sparse su Campania e Calabria tirrenica. Più asciutto altrove. Neve fino a 300-500mt al Nord, fino a 700-900mt sull’Appennino settentrionale. Temperature in ulteriore calo al Nord e al Centro, stazionarie al Sud.

Evoluzione meteo Lazio

MERCOLEDI’: tempo in peggioramento sulle regioni del medio Tirreno, complice il rapido transito di una perturbazione proveniente dal Nord Europa; piogge e rovesci, anche a sfondo temporalesco, a partire dalla Toscana, con coinvolgimento successivo di Umbria e Lazio entro sera. Venti in ulteriore rinforzo dai quadranti meridionali, con forti raffiche specie lungo le coste e sui crinali. Clima ancora relativamente mite su Lazio e parte dell’Umbria; seguirà l’ingresso di aria fredda entro tarda sera, che accompagnerà un calo termico dalla notte successiva. Mare mosso o molto mosso.

Commento del previsore Lazio

Graduale indebolimento dell’anticiclone, ad opera di primi movimenti di masse d’aria instabili dal Nord Europa verso il Mediterraneo; nubi diffuse e spesso compatte caratterizzeranno la giornata di martedì 4 gennaio, con precipitazioni di nuovo sulla medio-alta Toscana ( in prevalenza deboli, più insistenti e moderate sull’Appennino) e localmente sul Lazio occidentale; venti in rotazione ed in rinforzo dai quadranti meridionali. Tempo in deciso peggioramento dal 5 gennaio, complice il transito di una perturbazione Nord-Atlantica, che porterà rovesci sparsi localmente intensi e possibili temporali, a partire dalla Toscana in estensione ad Umbria e medio-alto Lazio entro sera; con essa noteremo un ulteriore rinforzo dei venti dai quadranti meridionali. Perturbazione seguita dall’ingresso di fredde correnti di matrice artica nel giorno dell’Epifania, caratterizzata da un netto calo termico e da rovesci sparsi e possibili nevicate a quote di alta collina (500-700m) tra Toscana interna ed Umbria settentrionale, prima di un successivo rapido miglioramento entro pomeriggio. Incursioni di aria più fredda potrebbero palesarsi tra fine prima decade e seconda decade di gennaio.

(Fonte: 3B Meteo)