Nemi, rientro a scuola in sicurezza: tamponi gratuiti per alunni e insegnanti

Nemi – E’ stato un impegno importante quello che l’Amministrazione Comunale ha assunto con la società Poligest della clinica “Villa delle Querce” impegnando la somma per sostenere i costi dei tamponi per la diagnosi del Covid-19, per tutti gli alunni di Nemi e il personale scolastico. Gli eventuali tamponi positivi verranno comunicati direttamente dalla clinica agli interessati.

Il Sindaco ha provveduto a fissare con la dirigente scolastica Lamanna, per la giornata del 7 gennaio 2022 dalle 8:30 presso la palestra comunale, i tamponi per tutti gli alunni frequentanti le classi di Nemi in modo da rientrare immediatamente a scuola in piena sicurezza. Il tutto sarà svolto rispettando le normative vigenti, con personale infermieristico specializzato.

“Credo che mettere in sicurezza la scuola dopo le vacanze sia un atto di grande importanza che tutela la salute di famiglie e cittadini e un modo per consentire lo giusto svolgimento delle lezioni in presenza e sicurezza scongiurando eventuali chiusure”. Lo scrive in una nota il Sindaco di Nemi Alberto Bertucci .

“Il Covid-19 non è ancora stato sconfitto – dichiara il sindaco Bertucci – e ci aspettano mesi difficili, ma abbiamo il dovere come Istituzioni di fare il possibile per contenere il contagio. I tamponi che verranno effettuati saranno del tipo antigenico rapido di ultima generazione. Un ringraziamento sentito lo rivolgo alla società Poligest della clinica ‘Villa delle Querce’ di Nemi e il personale specializzato che ha reso possibile questa importante iniziativa. La scuola è il futuro e la speranza del nostro Paese e deve essere tutelata e garantita”.

