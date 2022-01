Ospedale a Fiumicino, Petralia: “La città è in espansione, va realizzato subito”

Fiumicino – “Il Movimento dei Moderati condivide la presa di posizione del consigliere comunale Mario Baccini (leggi qui), circa la necessità urgente di un presidio ospedaliero nella nostra ormai grande città“. E’ quanto si legge in una nota del Movimento dei Moderati, a firma del presidente, Gianfranco Giuseppe Petralia, che aggiunge: “L’ospedale nella città di Fiumicino lo riteniamo, non solo necessario, ma assolutamente indispensabile, sia per le ragioni ampiamente descritte da Baccini, sia per la presenza sul nostro territorio dell’aeroporto Leonardo da Vinci, uno dei più importanti hub a livello internazionale, dove transitano milioni di viaggiatori”.

“L’esponenziale crescita demografica di Fiumicino, la presenza dell’aeroporto e, fatto importantissimo, l’inadeguato assetto viario che non garantisce ai mezzi di soccorso ed in questo caso alle ambulanze, di poter raggiungere l’ospedale più vicino, il G.B. Grassi di Ostia, in sicurezza ed in tempi brevi, sono elementi più che sufficienti per permettere all’Amministrazione comunale di incalzare la Regione Lazio per ottenere le attenzioni che questo territorio merita”, aggiunge.

“Basta effettuare un semplice sopralluogo nelle ore di punta su via dell’Aeroporto di Fiumicino, su via della Scafa ed in prossimità del ponte della Scafa, per capire come vengono calpestati i diritti dei cittadini. In merito a quanto sopra confidiamo nella sensibilità del sindaco Esterino Montino”, conclude Petralia.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Fiumicino, clicca su questo link