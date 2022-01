Roma-Lido, l’annuncio di Patanè: 7 treni entro la fine di gennaio

Ostia – “A partire dal 7 gennaio la Roma-Lido viaggerà con quattro treni, per poi arrivare a sette convogli entro la fine del mese“. Ad annunciarlo, sulla sua pagina Facebook, è l’assessore ai Trasporti del Comune di Roma, Eugenio Patané, che aggiunge: “Ci scusiamo per il parziale ritardo rispetto agli impegni presi davanti al Consiglio del Municipio Roma X lo scorso 16 dicembre, ma purtroppo, nell’attesa della conclusione dell’iter Ansfisa sui due treni MA200, la reimmissione in linea è slittata di 10 giorni. Pertanto, dal 17 gennaio sulla Roma-Lido ci saranno sei convogli e alla fine del mese entrerà in servizio anche il settimo, che ha bisogno di tre settimane per la sostituzione del carrello”.

“Nel frattempo ho provveduto a convocare per il prossimo 10 gennaio un incontro con il Presidente del X Municipio, Mario Falconi, il Presidente della Commissione Mobilità di Roma, Giovanni Zannola, i rappresentanti dei Comitati dei pendolari ed Atac per analizzare a fondo la situazione della linea”, conclude.

E dalla Pisana arriva il plauso dell’assessore regionale alla Mobilità, Mauro Alessandri: “L’annuncio di oggi dell’assessore Patané sulla Roma-Lido è la dimostrazione tangibile che il lavoro sinergico tra Roma Capitale e Regione Lazio inizia a dare i primi frutti. Senza inutili trionfalismi, ma grazie a una decisa e rinnovata collaborazione istituzionale tra i due enti, a partire dal 7 gennaio la Roma-Lido viaggerà con quattro treni, per poi arrivare a sette convogli entro fine gennaio”.

“Il nostro comune obbiettivo è quello di mettere in circolazione al più presto i coinvolgi bloccati da ANSFISA, e di procedere caparbiamente verso un servizio di trasporto dignitoso e regolare, che sia in grado di offrire, nei tempi programmati, a chiunque utilizzi la linea una infrastruttura moderna e sicura 365 giorni all’anno. Senza ritardi o inattese interruzioni. Per fare questo sono necessari, oltre alla collaborazione a tutti i livelli istituzionali, il confronto con le associazioni dei pendolari e i cittadini, e in questo senso mi pare che l’assessore Patanè stia procedendo in maniera spedita e lineare. La Regione Lazio, come sempre, non farà mancare presenza e supporto grazie ad Astral che è in prima linea con noi in questo lavoro per dare un nuovo volto alla Roma-Lido”.

Ma l’annuncio scatena le polemiche dell’opposizione. “Dopo le parole di risposta dell’assessore viene un altro forte dubbio e cioè che tutto ciò che è stato annunciato nella legge di stabilità regionale non avverrà neppure tra sei mesi. Intanto c’è poco da vantarsi visto che la Regione Lazio è proprietaria della linea Roma-Lido e se questa versa nel caos più totale c’è da chiedersi in che modo la Regione Lazio abbia esercitato la funzione di controllo in questi mesi. E comunque l’assessore Alessandri farebbe bene a chiedere al sindaco Gualtieri cosa ne pensa della revoca della concessione, perché magari non è poi così tanto d’accordo”, le parole di Laura Corrotti, consigliere regionale della Lega in Regione Lazio.

