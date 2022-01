All’Uni Ostia arriva il corso di educazione ambientale: cos’è e come partecipare

Ostia – Volete acquisire informazioni sulla gestione dei rifiuti, sui problemi dell’assetto urbano, sul ruolo dei paesaggi antropizzati nei confronti del cambiamento climatico? Volete demolire i miti e le leggende metropolitane sull’ambiente? Volete conoscere cosa ognuno di noi può fare giornalmente per ridurre la propria impronta ecologica nei confronti dell’ambiente?

Se la risposta è “sì”, il corso di Educazione ambientale di Uni Ostia è quel che fa per voi. Inserito all’interno dell’iniziativa culturale “ContaminAzioni Culturali 2022”, il corso, che si svolgerà interamente online fra gennaio e maggio 2022, verterà sulle tematiche inerenti le energie rinnovabili, la tutela delle matrici ambientali (acqua, aria e suolo), i paesaggi urbani e rurali, i cambiamenti climatici, il dissesto idrogeologico (alluvioni, nubifragi, frane e erosione costiera), l’importanza della biodiversità e degli organismi impollinatori, l’economia circolare, la bioeconomia, la gestione dei rifiuti e le tipologie di impianti di trattamento.

Per partecipare non bisognerà essere soci di Uni Ostia, ma sarà necessario versare un piccolo contributo simbolico.

“Sono sinceramente convinta che la cultura e la sensibilizzazione ambientale siano gli unici valori che, se condivisi, incrementano di valore“, spiega la dottoressa Ilaria Falconi, docente e consigliera nazionale Sigea, che terrà il corso. “È fondamentale, infatti, educare e sensibilizzare i cittadini sul ruolo che la conservazione della biodiversità e la tutela delle matrici ambientali gioca sul mantenimento degli equilibri terrestri. La biodiversità include al suo interno i concetti di sostenibilità ambientale e di relazione uomo-ambiente. Qualsiasi discorso inerente alla biodiversità dovrebbe incentivare, quindi, un atteggiamento empatico verso la natura nel suo complesso“.

“Le finalità del progetto formativo proposto – chiarisce Falconi – sono varie e riguardano:

il favorire un atteggiamento di rispetto e di salvaguardia dell’ambiente; l’acquisizione dell’importanza di azioni di tutela e conservazione della natura; l’acquisizione delle capacità di assumere scelte consapevoli in grado di modificare comportamenti quotidiani; il comprendere il concetto di irreversibilità dei danni ambientali e di imprevedibilità degli effetti delle azioni antropiche; il favorire la conoscenza dell’interdipendenza uomo-ambiente e salute; lo stimolare atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che spingono a cercare spiegazioni di quello che accade”.

Contatti

Indirizzo e-mail: segreteriauniostia@uniostia.it

Cellulare: 351 590 6436

Indirizzo: Via Mar dei Caraibi 30 – Ostia (dalle 17 alle 19, dal lunedì al venerdì)

