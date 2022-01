Cos’è la cantinetta per il vino e a cosa serve

Le cantinette per il vino sono elettrodomestici che ricordano un po’ il frigorifero di casa, finalizzati esclusivamente alla conservazione dei vini, compresi i più pregiati e di qualità elevata. In pratica, una cantinetta è in grado di ricreare il clima di una cantina vera e propria, e quindi di conservare perfettamente sia le bottiglie di vino da degustazione, sia i prodotti che richiedono invecchiamento o le varietà più pregiate.

Infatti, gli esperti e gli intenditori del vino sanno bene che, per mantenere intatte le caratteristiche aromatiche di un vino pregiato e gustarne tutte le sfumature, è molto importante conservarlo alla temperatura ideale, che varia da un tipo di vino ad un altro.

Indicativamente, si può dire che la temperatura migliore per la conservazione e la degustazione del vino sia variabile da circa 5°C ad una ventina di gradi, tuttavia oltre alla temperatura è importante valutare anche il livello di umidità, rigorosamente e piuttosto elevato, circa il 70%.

Per tale ragione, dove non è possibile utilizzare una cantina tradizionale, si può ricorrere ad una cantinetta, ovvero un dispositivo in grado di offrire la stessa situazione climatica, che può essere collocato in un ambiente abitativo, una cucina, un salotto o un soggiorno.

Scegliere la cantinetta più adatta al proprio ambiente

La varietà di cantinette per vino reperibili in commercio permette di soddisfare ogni esigenza sia in fatto di temperatura, sia per quanto riguarda le dimensioni e il numero di bottiglie da stoccare. In base allo spazio disponibile e alle proprie necessità, è quindi possibile scegliere la versione più adatta alla propria casa e alle preferenze personali.

Una cantinetta ad incasso per il vino, ad esempio, può essere ideale da inserire nell’arredamento della cucina o della zona living, aggiungendo un tocco di classe e di originalità.

Come funziona la cantinetta per le bottiglie di vino

In pratica, una cantinetta per il vino di ottima qualità funziona un po’ come un frigorifero, con l’aggiunta di alcune funzioni che permettono di conservare al meglio questo tipo di prodotto.

Infatti, oltre a garantire la temperatura ideale per la conservazione e l’invecchiamento del vino, che di solito si aggira dai 4/5°C fino ai 20/22°C, una cantinetta garantisce anche il giusto livello di umidità e dispone di un impianto di aerazione che consente la distribuzione uniforme della temperatura impostata.

Molti apparecchi permettono anche di impostare una doppia temperatura, ad esempio per la conservazione dei vini da gustare freschi e dei vini che richiedono un ulteriore periodo di invecchiamento. In ogni caso, si tratta di un apparecchio indispensabile per chi ama i vini di qualità e desidera conservarli in un clima perfetto e servirli alla temperatura adatta.

Le dimensioni di una cantinetta vino

Le dimensioni della cantinetta variano in base al numero di bottiglie che si pensa di conservare. In genere, in commercio si trovano cantinette adatte ad ospitare una decina di bottiglie e apparecchio molto più capienti che arrivano a contenerne anche oltre 150. La scelta dipende appunto dall’utilizzo che si intende farne e dallo spazio disponibile in casa.