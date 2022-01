Covid, a Fiumicino oltre 900 positivi. Montino: “Servono buon senso e controlli più stringenti”

Fiumicino – “E’ ancora in salita il numero dei positivi nella nostra città: oggi superiamo la soglia dei 900 contagi. Per la precisione, secondo l’ultimo report della Asl Roma 3, in questo momento ci sono 927 persone positive: ben 180 in più rispetto a ieri e solo 2 guariti“. Lo fa sapere, in una nota, il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino.

“Il rapporto con la popolazione è di 1.13 e l’età media è di 35 anni – prosegue il sindaco -. L’impatto maggiore si ha tra Isola Sacra e Fiumicino dove si concentra il 70% dei casi”.

“La situazione è davvero complicata – sottolinea Montino -. E’ necessario usare il buon senso, oltre al rispetto delle prescrizioni. Non dobbiamo aspettare che ci siano divieti e punizioni stabilite da decreti: dopo due anni di pandemia sappiamo benissimo come dobbiamo comportarci. Non andiamo nei luoghi affollati, non stiamo in posti chiusi con tante persone, evitiamo di ritrovarci nelle case con decine di amici e parenti: non è il momento e meno usiamo il buon senso, più tardi potremo farlo con serenità. Sappiamo che il vaccino riduce in maniera drastica la possibilità di sviluppare malattia grave, ma questo non significa che possiamo fare finta che il virus non ci sia solo perché siamo vaccinati. Mi rivolgo, soprattutto, alle persone più giovani e ai genitori delle bambine e dei bambini. L’età media dei positivi è molto bassa: significa che il virus circola e colpisce di più le fasce più giovani della popolazione”.

“Ma servono anche controlli più stringenti che i Comuni da soli non hanno le forze per fare – conclude -. E, probabilmente, servono anche nuove misure, al di là dell’obbligo di green pass. Dobbiamo avere chiaro che la salute collettiva viene prima di qualsiasi altra cosa e che, in una situazione del genere l’economia può subire contraccolpi anche senza chiusure. Ci sono intere attività chiuse o che funzionano a metà per la gran quantità di lavoratrici e lavoratori positivi. Questo deve essere un campanello d’allarme fortissimo“.

