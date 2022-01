Fiumicino – Nella giornata dell’Epifania, 6 gennaio 2022, i volontari dell’Associazione Nuovo Domani hanno consegnato alla casa famiglia fondata dal Comandante Ultimo (leggi qui) i giocattoli donati dalla comunità di S. Egidio e i generi alimentari donati dal banco alimentare diretto dal Prof. Francesco Commodo.

“Abbiamo pranzato insieme ai poveri e ai bambini – dichiarano i volontari della Protezione Civile Nuovo Domani -. Un’esperienza che ci ha fatto vivere un momento di umanità. Grazie Comandante Ultimo”.

