Previsioni Meteo Italia

SITUAZIONE. La perturbazione nord atlantica che mercoledì ha raggiunto le regioni settentrionali si concentrerà nel giorno della Befana verso quelle centrali e su parte di quelle meridionali, sospinta da un carico di aria fredda di origine artica e pilotata da un vortice in formazione proprio sullo Stivale. Il tempo migliorerà invece al Nord, salvo residua instabilità su Emilia e coste adriatiche, ma con temperature che sulle Alpi subiranno una decisa diminuzione a causa dell’ingresso delle correnti artiche al seguito del fronte. La stessa massa d’aria favorirà l’abbassamento della quota neve sull’Appennino, con fiocchi che scenderanno anche fino a quote collinari sulle aree più a nord. Ecco nel dettaglio:

METEO EPIFANIA. Torna il bel tempo su gran parte del Nord, salvo addensamenti al mattino su Emilia, pianure lombardo-venete e Friuli VG, qualche pioggia ancora su coste friulane e Romagna, nella notte anche su pianure lombardo-venete e Friuli con neve mista a pioggia possibile su basso Veneto e pianura emiliana, seppur in miglioramento. Deboli nevicate sull’Appennino Emiliano dai 400/600m, in attenuazione ed esaurimento in giornata. Addensamenti irregolari sulle regioni centrali con piogge intermittenti, un po’ più frequenti dapprima sulle regioni tirreniche, in giornata anche su quelle adriatiche. Tra il pomeriggio e la sera esaurimento delle precipitazioni in Toscana con parziali schiarite. Limite neve sui 500m sull’Appennino settentrionale, 800/1000m su quello centrale. Instabile anche in Sardegna con rovesci più frequenti sulle aree occidentali, nevosi dai 600m. Spiccata variabilità sulle regioni meridionali con qualche pioggia in mattinata su Campania e Calabria tirrenica, tra pomeriggio e sera su Basilicata e Puglia centro-meridionale. Venti tesi da nordest, ancora occidentali al Sud. Temperature in calo su Alpi e regioni centro-meridionali. Per tutti i dettagli entra nella sezione Meteo Italia.

Evoluzione meteo Lazio

GIOVEDI’: la perturbazione di matrice Nord-Atlantica che ha attraversato il giorno addietro le regioni del medio Tirreno, è seguita da correnti fredde di matrice artica che manterranno un contesto climatico ancora instabile almeno nella prima parte di giornata; pertanto nella notte ed al mattino sono previsti rovesci sparsi e locali nevicate a quote di alta collina (localmente dai 500-700m su Toscana interna, 650-1000m Appennino Umbro, più in basso su Marradi/Appennino romagnolo con fiocchi sino a 300m). Tendenza a miglioramento a partire dalla Toscana dal primo pomeriggio, ed a seguire entro tardo pomeriggio anche su Lazio ed Umbria. Temperature in forte calo. Venti moderati-tesi in rotazione dai quadranti Nordest; forti raffiche su bassa Toscana e medio-alto Lazio. Mare mosso o molto mosso.

Commento del previsore Lazio

Noteremo tempo in deciso peggioramento dal 5 gennaio, complice il transito di una perturbazione Nord-Atlantica, che porterà rovesci sparsi localmente intensi e possibili temporali, a partire dalla Toscana in estensione ad Umbria e medio-alto Lazio entro sera; con essa noteremo un ulteriore rinforzo dei venti dai quadranti meridionali. Perturbazione seguita dall’ingresso di fredde correnti di matrice artica nel giorno dell’Epifania, caratterizzata da un netto calo termico e da rovesci sparsi e possibili nevicate a quote di alta collina (450-700m) tra Toscana interna appenninica, anche più in basso su Marradi. Incursioni di aria più fredda potrebbero palesarsi proprio a cavallo tra prima e seconda decade di gennaio, con nuovi e più diffusi episodi di neve in collina.

(Fonte 3B Meteo)