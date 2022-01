Ostia, lavori in via delle Azzorre: scatta il divieto di sosta fino ad aprile

Ostia – Partiranno il 10 gennaio i lavori di rifacimento del manto stradale e dei marciapiedi di via delle Azzorre, ad Ostia.

Per consentire le operazioni, che si protrarranno fino al 10 aprile 2022, una determina del X Gruppo Mare di Polizia Locale (clicca qui per leggerla in versione integrale) ha istituito:

in via delle Azzorre, nel tratto compreso tra via Isole Salomone e via Carlo Marenco di Moriondo :

– divieto di sosta con rimozione su ambo i lati;

– transito alternato regolato tramite movieri o a mezzo semafori.

– divieto di sosta con rimozione su ambo i lati delle due carreggiate;

– restringimento delle carreggiate.

