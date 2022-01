Pnrr, Nettuno ottiene il massimo dei fondi: ecco i progetti che saranno realizzati

Nettuno – Il 2022 nel Comune di Nettuno inizia con l’arrivo dei fondi del Pnrr che saranno destinati a progetti di rigenerazione urbana che puntano a cambiare il volto della città nei prossimi anni.

Nello specifico un milione e 600mila euro, di cui 100.000 euro co-finanziati dal Comune, saranno destinati ad interventi di riqualificazione degli spazi pubblici, alla creazione di un nuovo arredo urbano e di percorsi pedonali nella zona 1 che comprende il centro cittadino, l’intero litorale e parte dei quartieri di Cretarossa, San Giacomo e Santa Barbara. Altri 3.642.000 euro, di cui 142.000 euro co-finanziati dai fondi comunali, saranno destinati al restauro e alla messa in sicurezza dell’immobile dell’ex Divina Provvidenza. Queste somme finanziate dal Pnrr andranno a comporre il pacchetto del piano triennale, in via di approvazione, che per l’annualità 2022 prevede già 3.500.000 euro per le opere pubbliche, per un totale quest’anno di 8.500.000 euro.

“Ringrazio gli uffici comunali dell’area tecnica e il dirigente del settore per il reperimento di queste importanti risorse messe a disposizione dal Pnrr – dichiara il sindaco Alessandro Coppola –. Il mio obiettivo da quando mi sono insediato è sempre stato quello di realizzare progetti che migliorassero la nostra città e la vita di tutti i nettunesi. Sono convinto che questo progetto di rigenerazione urbana che interesserà la nostra città nei prossimi tre anni darà un volto nuovo, più accogliente, inclusivo e turisticamente attraente alla nostra Nettuno”.

“Altro progetto che mi sta particolarmente a cuore – prosegue il sindaco Coppola – è quello che interesserà la Divina Provvidenza. Veder chiuso per così tanti anni uno dei gioielli del nostro territorio è stato doloroso. In questi lunghi mesi sono stati enormi gli sforzi per reperire i fondi necessari per mettere in piedi un progetto completo di restauro e messa in sicurezza di questo edificio storico, fondi che adesso abbiamo a disposizione e non vediamo l’ora di iniziare i lavori per ridare al più presto la Divina Provvidenza alle associazioni del territorio e ai nettunesi”.

“Solo quest’anno investiremo 8.500.000 euro nelle opere pubbliche del nostro territorio – aggiunge l’assessore ai Lavori Pubblici Fabrizio Tomei -, abbiamo ottenuto il massimo importo disponibile dei fondi previsti dal Pnrr per i comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti. Risorse che si sommano a quelle previste dal nostro piano triennale e che ci permetteranno di realizzare il progetto di una città con un sistema di piazze e percorsi pedonali, con particolare attenzione al superamento delle barriere architettoniche, che possano portare Nettuno ad essere una città sostenibile e alla portata di tutti coloro che vorranno venire a visitarla e che la vivranno”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Nettuno

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Nettuno, clicca su questo link.