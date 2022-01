Scuole, Energie Per Fiumicino: “Strutture scolastiche ‘dimenticate’, pochi fondi nel Bilancio comunale”

Fiumicino – “Negli ultimi periodi, spesso leggiamo di fondi a ‘pioggia’ emessi a favore del nostro Comune da parte dei vari ministeri, destinati all’adeguamento delle strutture scolastiche del territorio. La cosa, ovviamente, non può che giovare alla nostra comunità, ma allo stesso tempo continuiamo ad essere carenti nelle strutture, sia in termini di qualità, che in termini puramente numerici”. Lo dichiara, in una nota stampa, Orazio Azzolini, presidente del Circolo Energie per Fiumicino.

“E’ risaputo che, da ormai svariati anni, – spiega il Presidente – la nostra Amministrazione è costretta ogni anno a trovare soluzioni per poter avere aule e strutture dove far vivere l’esperienza scolastica ai nostri bambini e ragazzi, prendendo in locazione strutture ed edifici di altre realtà, creando spesso disagi, sia agli alunni, che agli stessi insegnanti che alle volte devono correre per spostarsi da un edificio ad un altro.

Non possiamo non notare, però, che in un Bilancio di circa 350 Milioni di Euro (chiuso in una seduta di più di 12 ore con non poche polemiche) solo 1 Milione è stato destinato agli edifici scolastici. Tale cifra, che sembra evidentemente esigua per un Comune che ha circa 60 edifici scolastici sul territorio, viene fortunatamente rimpolpata dai fondi esterni (circa 3 Milioni e mezzo)”.

“Considerando che la stragrande maggioranza dei fondi destinati alle strutture scolastiche derivano da fondi ministeriali, speriamo che la nostra Amministrazione non si faccia scappare il decreto 343 del 02.12.2021, – conclude Azzolini – dove si stanziano risorse per interventi di edilizia scolastica e che gli stessi possano essere utilizzati per la realizzazione di nuove aule e per l’adeguamento delle attuali”.

