Verso Parigi 2024, Marco Lodadio: “Guardo al futuro e al sogno olimpico..”

Sei medaglie internazionali vinte, tra cui l’oro splendido ai Giochi Europei del 2019 e l’argento ai Mondiali del 2021. E un sogno. Le Olimpiadi. Adesso quelle di Parigi 2024. Marco Lodadio punta in alto per conquistare il traguardo più ambito per un campione dello sport e per un ginnasta del suo valore.

Il riscatto o il desiderio sentito di averlo è nato lì. A un passo dalla finale di Tokyo. Nessuna gara per le medaglie olimpiche per l’atleta pluridecorato dell’Esercito. L’azzurro non è riuscito a qualificarsi la scorsa estate e allora, in questi giorni in cui si ricomincia ad allenarsi per scendere su nuove strade sportive, Lodadio lo dichiara sui social: “E’ l’inizio di un ciclo olimpico il 2022.. e io guardo al futuro..”.

Dopo Tokyo 2020, svolta nel 2021 della gloria per lo sport italiano, un italiano spera di strappare il sogno più grande in terra di Francia, tra due anni. Cortissimo il ciclo a cinque cerchi stavolta. Dimezzato dallo slittamento a causa del Covid. Allora si deve ripartire subito stringendo tempi e denti per puntare all’oro olimpico del 2024: “A quanto pare i segnali sono giusti..”.

Il nuovo Signore degli Anelli cerca la sua favola. Marco ci crede.

