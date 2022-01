Al via i lavori per le opere di urbanizzazione a Borgo San Donato

Sabaudia – Sono partite le opere di urbanizzazione a Borgo San Donato previste nel progetto approvato dalla Giunta nei mesi scorsi e che in linea con gli impegni perseguiti dall’Amministrazione, consentiranno una più ampia riqualificazione della zona periferica volta al miglioramento della sicurezza e il rispetto dell’arredo urbano.

In particolare i lavori riguarderanno la sistemazione della Migliara 47 oltre ai marciapiedi, entrambi danneggiati dalle radici dei pini che negli anni hanno causato fratture e sollevamenti del manto stradale e di camminamento. Gli interventi in corso stanno interessando la rimozione delle alberature che i periti hanno ritenuto fondamentale sostituire con altre essenze autoctone; per le radici delle restanti piante si procederà attraverso tecniche innovative che prevedono la posa di una bio-barriera che sosterrà la loro crescita verso il basso.

“La riqualificazione del territorio di Sabaudia non può prescindere dai borghi e dalle frazioni ed è per questo che come Amministrazione abbiamo da sempre puntato sulla programmazione di opere ad ampio respiro sulle zone periferiche, mantenendo fede agli impegni presi volti ad arginare le mancanze del passato e risolvere le criticità di alcune zone nell’ottica di garantire una migliore vivibilità della città tutta”, commenta il consigliere delegato Sandro Dapit.

