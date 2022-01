Ardea, la Polizia Locale ancora senza comandante: Padovani rinuncia all’incarico

Ardea – Resta ancora vacante il posto da comandante nella Polizia Locale di Ardea. Il dott. Dino Padovani aveva vinto il concorso per il posto e doveva entrare in servizio dal 3 gennaio 2022 ma ha rinunciato all’incarico ancora prima di iniziare.

“Per motivi familiari ed essendo maturata una nuova posizione professionale a Sora, vicino alla sua residenza, il comandante ha deciso di rinunciare alla posizione ad Ardea”, ha fatto sapere l’Assessore al personale Alessandro Possidoni.

“Nei prossimi mesi definiremo il miglior modo di procedere per continuare la ricerca del nuovo dirigente comandante, ma nel frattempo faccio i miei migliori auguri al dott. Padovani per il nuovo incarico che ha appena assunto”.

Il dott. Padovani era l’unico presente in graduatoria e con la sua rinuncia al posto, dopo anni e soldi pubblici investiti, la Polizia Locale resta di nuovo senza comandante. I vigili saranno temporaneamente coordinati in qualità di comandante ad interim dal dott. Antonello Macchi, proveniente dal corpo di Roma Capitale.

