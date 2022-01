Ardea sul tetto d’Europa: l’Allevamento dei Mastini della rupe protagonista all’Europen dog show Budapest 2021

Anche quest’anno l’Allevamento dei mastini della rupe di Ardea, l’allevamento di Mastini napoletani di Vaccaro Nello, porta a casa un risultato importante: la giovane Campionessa Europea 2021 con un suo giovane soggetto di 13 mesi Pacchianella, che è stato protagonista in Ungheria all’Europen dog show Budapest 2021.

Anche nel 2018 lo stesso allevamento portò ad Ardea il Campionato del mondo di bellezza svoltosi in Germania, con un suo esemplare di mastino napoletano.

Che cos’è l’European dog show

L’Europen dog show è un’esposizione internazionale di cani e rappresenta una delle più importanti competizioni di bellezza canina a livello mondiale, che quest’anno si è tenuta nell’ultima settimana dell’anno a Budapest in Ungheria, dal 28 al 31 dicembre 2021. Durante la competizione, viene valutato l’aspetto di migliaia di cani, appartenenti a diverse razze. La giuria decreta i vincitori solo in base ai canoni di bellezza definiti dagli standard imposti dalla Federazione Cinofila Internazionale (FCI) per ognuna delle oltre 340 razze di cani ufficialmente riconosciute. Alla competizione di quest’anno, hanno partecipato esemplari giunti dai diversi Paesi membri e qualcuno derivante da qualche territorio extra europeo.

