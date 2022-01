Ardea, tamponi Covid nell’Aula consiliare “Sandro Pertini”

Ardea – “Vista la grande richiesta di tamponi Covid richiesti dai cittadini, sarà possibile effettuare tamponi venerdì 7 gennaio dalle ore 14,30 alle 17,30 presso l’Aula Consiliare “Sandro Pertini” – a parlare è l’assessore Alessandro Possidoni che prosegue: “Sarà possibile eseguire tamponi antigenici rapidi (costo 14 euro) o tamponi molecolari (costo 55 euro).

Per evitare lunghe attese ed assembramenti è necessario prenotarsi con la app TuPassi (disponibile su AppleStore e PlayStore) in cui è stata attivata la sezione tamponi Covid. Vi ricordo di portare la tessera sanitaria.

I risultato del test verrà inviato per email al cittadino. Cercheremo di organizzare altre giornate di questo tipo per dare ulteriori possibilità ai cittadini di sottoporsi al tampone.

Come vi avevo anticipato, stiamo lavorando con Asl Roma 6 per poter riattivare anche la campagna vaccinale direttamente sul nostro territorio. Vi darò a breve un aggiornamento anche sul proseguimento di questa iniziativa”.

