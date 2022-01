Sola in casa aggredita dal proprio cane: ragazza rischia

Viterbo – Era rimasta sola in casa con il suo amico, il suo cane, quello con il quale probabilmente aveva giocato migliaia di volte prima di ieri, senza conseguenza alcuna. Ma ieri, poco prima delle 17 e 30, è successo l’impensabile: il cane le si è scagliato contro aggredendola.

E’ successo in un appartamento di piazza Santa Maria Nuova, a Viterbo. La protagonista una ragazza che stava giocando con il suo bulldog quando all’improvviso, in una frazione di secondo, l’animale è diventato aggressivo e l’ha morsa.

Terrorizzata la giovane ha cercato una via di fuga. Per sottrarsi ad ulteriori morsi da parte del suo cane si è barricata in un’altra stanza della casa e ha dato l’allarme.

Ad accorrere sono stati i Vigili del Fuoco di Viterbo con un cestello elevatore grazie al quale i soccorritori sono riusciti a raggiungere la ragazza rinchiusa nella stanza e l’hanno potuta affidare alle cure dei sanitari del 118.

A seguire sono intervenuti anche gli uomini della Polizia, insieme al personale dell’Asl veterinario, che hanno preso il bulldog, un molosso dal carattere solitamente socievole e docile, il quale verrà probabilmente sottoposto agli accertamenti necessari a stabilire le ragioni dell’accaduto. La ragazza, sempre cosciente, è stata trasportata in ospedale per quanto, al momento, non si sappia quali siano le sue condizioni.

