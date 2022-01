Covid: a Fiumicino apre nuovo hub per tamponi, priorità agli studenti. Orari e costi

Fiumicino – Era stato annunciato nel gironi scorsi e ora c’è una data per l’inaugurazione del nuovo hub per tamponi a piazzale Mediterraneo di Fiumicino: mercoledì 12 gennaio alle ore 11, come fa sapere il sindaco, Esterino Montino. “Da domani sia a piazzale Mediterraneo sia davanti alla scuola di Passoscuro le ragazze e i ragazzi delle nostre scuole potranno fare il tampone a un costo calmierato di soli 5 euro e senza prenotazione – aggiunge il sindaco -. Domenica il presidio si sposterà da Passoscuro alla chiesa di San Giorgio a Maccarese e da martedì davanti il centro anziani di Aranova. Nei giorni successivi il camper per i tamponi si trasferirà nelle altre località del nord della città, mentre continuerà ad operare il presidio di piazzale Mediterraneo. Sarà possibile recarsi il questi punti per eseguire il tampone dalle 9 alle 16 con orario continuato. Questo importantissimo servizio, organizzato in collaborazione con la Misericordia di Fiumicino, rimarrà funzionante fino a tutta l’emergenza”.

“I nostri presidii si aggiungono e sono di supporto a quelli predisposti dalla Regione Lazio, come quello del parcheggio di lunga sosta dell’aeroporto – conclude il sindaco -: in questo momento, specialmente in occasione del rientro a scuola, è necessario attuare tutte le misure possibili per prevenire il contagio e individuare subito eventuali positivi per evitare che, inconsapevolmente, possano a loro volta contagiare altre persone. Per questa ragione ho chiesto alla Misericordia di allestire le postazioni anche nella zona nord della città. E ringrazio la governatrice Elisabetta Cortani e tutte le sue volontarie e volontari che, anche questa volta, si sono messi a disposizione della comunità”.

Gli orari degli hub per gli studenti

Le strutture della Misericordia, in collaborazione con il Comune, sono a disposizione per l’esecuzione di tamponi per le allieve e gli allievi delle scuole del territorio. I presidii opereranno con le seguenti modalità:

FIUMICINO (Piazzale Mediterraneo)

Da sabato 8 gennaio e per i giorni a seguire: dalle 9 alle 16

PASSOSCURO (parcheggio scuola di via Serrenti)

Sabato 8 gennaio: dalle 9 alle 16

MACCARESE (accanto alla chiesa di San Giorgio)

Domenica 9 e lunedì 10 gennaio: dalle 9 alle 16

ARANOVA (accanto al centro anziani)

Martedì 11 gennaio: dalle 9 alle 16

Nei prossimi giorni saranno comunicate le date per le altre località del nord del territorio. Non è necessaria la prenotazione. I tamponi per i ragazzi sono disponibili ad un prezzo calmierato di soli 5 euro.