Fiumicino, al via le iscrizioni alle scuole dell’infanzia per l’anno scolastico 2022/2023

Fiumicino – Il Comune di Fiumicino rende noto che dal 7 al 31 gennaio 2022 è possibile iscriversi alle scuole dell’infanzia del Comune per l’anno scolastico 2022/2023.

I moduli per procedere all’iscrizione sono compilabili online sul sito www.comune.fiumicino.rm.it, nella sezione “Servizi telematici – Scuole Infanzia”. Per compilare i moduli è necessario usare le proprie credenziali Spid. Tutta la documentazione richiesta dovrà essere in formato Pdf: eventuale documentazione inviata con formato diverso non potrà essere presa in considerazione e non concorrerà al calcolo del punteggio relativo alla posizione, nella formulazione delle graduatorie.

Tutte le informazioni relative ai requisiti di accesso, termini e modalità di presentazione della domanda sono consultabili nell’avviso pubblico consultabile al link https://bit.ly/3npPB2n.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Fiumicino, clicca su questo link.