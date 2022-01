Il Ministro dello Sport francese: “Djokovic al Roland Garros anche se no vax, i protocolli lo permettono”

Se l’Australian Open sarà no limits per Djokovic, in attesa della sentenza finale del ricorso che i legali del campione hanno fatto nei confronti dello Stato di Victoria, la Francia e i suoi protocolli sportivi aprono uno spiraglio di luce per Nole, in riferimento al Roland Garros: “Ci sono protocolli che permettono a chi non è vaccinato come Djokovic di entrare nel Paese – ha detto il ministro dello sport francese Roxana Maracineanu, in un intervento alla radio France Info, sottolineando – non abbiamo le stesse regole che ci sono in Australia. Un atleta non vaccinato può competere esattamente come gli altri”.

E ha poi concluso: “Ci saranno dei protocolli, ma potrà essere al Roland Garros”. Leggi severe australiane allora. Anche negli Stati Uniti sarà così per l’Us Open.

