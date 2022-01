Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. La perturbazione giunta dal Nord Atlantico che nella giornata dell’Epifania interesserà parte delle nostre regioni centro-meridionali si attarderà venerdì al Sud Italia. Provocherà condizioni di instabilità con piogge e rovesci soprattutto sul versante ionico e sul Salento, oltre a distribuire qualche pioggia sul medio versante adriatico e sulla Sardegna centro-settentrionale nella prima parte della giornata, con nevicate a quote collinari sull’Appennino centrale. Il tempo sarà già migliorato al Nord e sulle regioni tirreniche centro-settentrionali, pur con i banchi di nebbia che torneranno a fare la loro comparsa nelle ore notturne in Val Padana. Nel frattempo però un nuovo fronte nord atlantico si starà avvicinando all’Italia, ormai agevolato dall’assenza dell’anticiclone e raggiungerà in serata le Alpi occidentali.

METEO VENERDI’ 7 GENNAIO. Al Nord: Tempo stabile con ampi spazi soleggiati ovunque. Qualche velatura dal pomeriggio sul Nord-Ovest. Nevicate in serata sulle Alpi confinali oltre i 400m. Temperature in calo, massime tra 3 e 7. Al Centro: Tempo asciutto con spazi soleggiati su Toscana, Umbria, Marche e Lazio. Nuvoloso in Abruzzo e Nord Sardegna. Temperature stabili, massime tra 6 e 11. Al Sud: Piogge diffuse, specie sulla Sicilia orientale e in Calabria. Più stabile in Campania con spazi soleggiati. Temperature in calo, massime tra 7 e 14.

Evoluzione meteo Lazio

VENERDI’: tempo in miglioramento sulle regioni del medio Tirreno, complici secche e tese correnti che soffieranno da Nordest. Clima più freddo, con valori minimi sotto lo zero e gelate possibili su fondovalle appenninici e pianure interne maggiormente riparate dai venti. Residue precipitazioni tra notte e mattino sull’Appennino Umbro-Laziale. Mare poco mosso sotto costa, mosso a largo.

Commento del previsore Lazio

Noteremo tempo in deciso peggioramento dal 5 gennaio, complice il transito di una perturbazione Nord-Atlantica, che porterà rovesci sparsi localmente intensi e possibili temporali, a partire dalla Toscana in estensione ad Umbria e medio-alto Lazio entro sera; con essa noteremo un ulteriore rinforzo dei venti dai quadranti meridionali. Perturbazione seguita dall’ingresso di fredde correnti di matrice artica nel giorno dell’Epifania, caratterizzata da un netto calo termico e da rovesci sparsi e possibili nevicate a quote di alta collina (450-700m) tra Toscana interna appenninica, anche più in basso su Marradi. Incursioni di aria più fredda potrebbero palesarsi proprio a cavallo tra prima e seconda decade di gennaio, con nuovi e più diffusi episodi di neve in collina; tendenza che necessita di ulteriori conferme.

