L’allarme di Sinistra Italiana: “La via Ostiense è un colabrodo, si rischia di morire”

Ostia – La via Ostiense è in condizioni estremamente pericolose, al punto che gli automobilisti rischiano di perdervi la vita.

Ne è sicura Sinistra Civica Ecologista che, tramite il suo capogruppo in Municipio X, Marco Possanzini, ha fatto sapere di aver segnalato la situazione alla Città Metropolitana di Roma affinché questa intervenga almeno per segnalare ai cittadini il pericolo, particolarmente elevato nel tratto compreso fra via di Castel Fusano e il casello ferroviario di Lido Nord.

“Il rischio di incidenti mortali in questo specifico tratto della via Ostiense, anche a causa dell’enorme traffico automobilistico determinato dal Covid-19 e dal funzionamento a singhiozzo della ferrovia Roma-Lido, è elevatissimo”, spiega Possanzini. “La corsia di marcia verso il mare è significativamente occupata dalla vegetazione; addirittura, in alcuni tratti, soprattutto dopo abbondanti fenomeni piovosi, tende ad occupare la carreggiata per quasi mezzo metro, coprendo interamente la linea continua che delimita il settore stradale”.

“La corsia di scorrimento verso l’entroterra della città – aggiunge – è funestata da buche e spaccature dell’asfalto, che costringono le auto in transito a guadagnare sistematicamente il centro strada, andando oltre, al fine di evitare gli impatti con i crateri”.

“Le condizione descritte determinano nei fatti un pericolosissimo restringimento delle corsie che costringe le auto in transito, in entrambe i sensi di marcia, a convergere verso il centro strada al fine di evitare l’impatto con la vegetazione o con i crateri presenti sul manto stradale. Lo diciamo da tempo, inascoltati: serve un intervento tempestivo”.

“Confidiamo che le nuove amministrazioni cittadina e della Città Metropolitana di Roma Capitale prenderanno a cuore la messa in sicurezza della via Ostiense”, dice Possanzini. “Sulla Roma-Lido è in corso un importante lavoro per ripristinare un servizio minimamente decente, ma questo non è sufficiente a scongiurare il pericolo incidenti per chi transita sulla via Ostiense, una strada ridotta in alcuni tratti ad autentico colabrodo. Porteremo quanto prima la questione anche in Consiglio municipale, chiedendo alle Istituzioni locali di attivarsi presso tutti gli Enti preposti al fine di mettere in sicurezza questo importantissimo tratto della via Ostiense”.

Il Faro online (Foto © pagina Facebook Comitato Pendolari della Roma-Lido) – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ostia X Municipio

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Ostia e del X Municipio, clicca su questo link.