Roma, si schianta contro l’albero con il motorino: 29enne muore davanti al Coni

Roma – Tragico incidente in lungotevere Maresciallo Diaz, a Roma, dove, intorno alle tre di questa notte, un ragazzo di 29 anni è morto schiantandosi col motorino contro un albero.

Ancora da accertare l’esatta dinamica del sinistro, avvenuto in direzione Ponte Milvio, davanti al palazzo del Coni. Il 29enne è deceduto sul posto, mentre il suo passeggero, un 27enne, è stato trasportato al Policlinico Gemelli.

Alla Polizia Locale, che indaga sull’incidente, non risultano al momento altri veicoli coinvolti nel drammatico impatto.

