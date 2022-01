Roma, turista scompare a Fontana di Trevi: in corso le ricerche

Roma – La Questura di Roma ha attivato le ricerche di Michele Quacquarelli, 42 anni di Terlizzi (Ba), di cui si sono perse le tracce ieri pomeriggio nella zona di Fontana di Trevi. L’uomo si trovava nella Capitale con un gruppo di turisti. Al momento della scomparsa indossava pantaloni grigi, un giaccone blu e occhiali. Le indagini sono affidate agli agenti del commissariato Borgo.

