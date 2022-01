Fiumicino – A seguito della richiesta di incontro con il Presidente del Comitato cittadino di Passoscuro, Claudio Baffioni, insieme a rappresentanti del territorio come Massimiliano Catini e Paolo Sbraccia, questa mattina i consiglieri Mario Baccini e Roberto Severini si sono recati nel nord del territorio.

L’incontro è stato utile per parlare con le persone, definire vecchie e nuove criticità, esigenze e prospettive per la crescita di un quadrante importante del comune. Il giro sul territorio compiuto da Baccini e Severini è stato utile per toccare con mano, vedere in prima persona, le segnalazioni effettuate. Ma ovviamente non basta per risolvere.

Foto 2 di 2



Per questo si è deciso di comune accordo di rivedersi in un prossimo incontro dove valutare insieme le diverse criticità, cercare possibili soluzioni da proporre con uno schema di priorità; ma soprattutto si è deciso di calendarizzare periodici incontri in tutte le località del comune.

Questo lavoro permetterà poi in sede di Consiglio comunale di presentare ordini del giorno, interrogazioni o mozioni utili alla risoluzione dei problemi di Passoscuro.

Con l’occasione, i consiglieri Baccini e Severini hanno anche visitato l’hub per l’emergenza Covid gestito dalla Misericordia, nel quale nella giornata odierna si effettuano i tamponi agli studenti, misura necessaria per un sereno rientro nelle scuole.

