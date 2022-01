Concessioni stabilimenti balneari a Fregene, Baccini: “Nessuno pensi di sfuggire alla gara pubblica”

Fiumicino – “I mancati interventi regionali sull’erosione, l’indifferenza di un’Amministrazione comunale ‘amica’ solo a parole, hanno portato alla distruzione e alla chiusura di storici stabilimenti, e alla revoca delle concessioni per mancati pagamenti (leggi qui). Un colpo durissimo, al quale non vorremmo si aggiungesse la beffa di nuove assegnazioni opache“.

A parlare è il leader dell’opposizione al Comune di Fiumicino, Mario Baccini. “Gli stabilimenti La Rivetta, Glauco e La Perla sono la testimonianza del fallimento di una programmazione evidentemente mancata. Ma oggi che tutto è distrutto, il Sindaco non pensi di trovare escamotage per evitare di mandare a bando pubblico le concessioni.

Nemmeno l’assegnazione a un ente pubblico, magari sportivo, può essere tollerata in un momento in cui proprio il settore balneare fa i conti con l’incertezza del futuro e paga gli errori del passato. Le concessioni demaniali sono pubbliche, e l’interesse della collettività va oltre quello di un singolo Ente.

Né il Coni, seppur Ente meritorio – prosegue Baccini -, né altri potranno mettere le mani senza gara su un bene pubblico, cosa che lascerebbe dubbi su futuri e inopinati cambi di mano che certamente non vogliamo né, siamo certi, vuole l’Amministrazione in carica.

Saremo vigili, e su questo non faremo sconti. Anche ricordando le parole che lo stesso Montino spese davanti alla furia distruttrice delle ruspe presso la stabilimento La Perla nel maggio 2020, quando testualmente promise di trasformarlo “in arenile libero comunale e dotato di servizi igienici a disposizione dei bagnanti”.

A tal proposito – conclude Baccini – invitiamo proprio il sindaco Montino a fare chiarezza in Consiglio comunale, e a definire insieme all’intero corpo eletto le linee di sviluppo dei beni in questione e dell’intero settore balneare, cuore dell’economia cittadina”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Fiumicino, clicca su questo link.