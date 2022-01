Entra in un minimarket di Pomezia per rubare una cassa di birra, poi aggredisce il titolare: arrestato

Pomezia – Entra in un minimarket e tenta di rubare una cassa di birra e si da alla fuga per le vie di Pomezia.

Nel corso di uno dei quotidiani servizi finalizzati alla prevenzione dei reati contro il patrimonio, svolto nel centro abitato di Pomezia, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile sono intervenuti in un minimarket, dove era stata segnalata la presenza di un uomo che, poco prima, aveva tentato di rubare una cassa di birra e, scoperto dal titolare e dalla moglie, con gli stessi aveva ingaggiato una colluttazione per poi darsi alla fuga lungo le vie del centro.

I Carabinieri, immediatamente intervenuti, raccolta la descrizione del presunto autore dei fatti, sono riusciti ad intercettarlo a pochi isolati dal minimarket. L’uomo di 46 anni originario di Roma, è stato ritenuto responsabile di rapina impropria e lesioni personali. L’indagato è stato posto agli arresti domiciliari in attesa di celebrazione dell’udienza di convalida dinanzi al G.I.P. del Tribunale di Velletri.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

