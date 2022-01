Papa Francesco torna a battezzare i neonati: il rito nella Cappella Sistina

Città del Vaticano – Dopo lo stop imposto dalla pandemia, Papa Francesco domani, in occasione della Festa del Battesimo del Signore, presiederà nella Cappella Sistina la celebrazione della messa impartendo il Sacramento del battesimo a sedici figli di dipendenti vaticani (7 bambini e 9 bambine). L’anno scorso la tradizionale cerimonia era saltata a causa del dilagare del Covid-19. La consuetudine di battezzare figli di dipendenti della Santa Sede è stata istituita da Wojtyla l’11 gennaio nel 1981 con la messa presieduta nella Cappella Paolina del Palazzo Apostolico. Solo due anni dopo il rito fu trasferito nella Sistina.

