Passoscuro, a fuoco un’altra auto. Catini: “Servono più controlli”

Fiumicino – Ancora un’auto in fiamme a Passoscuro, nel comune di Fiumicino. Questa volta è accaduto in piazza Domenica Santarelli, dove si svolge il mercato.

L’auto è bruciata nella notte appena trascorsa, e questa mattina i carabinieri ne hanno fatto portare via i resti. L’episodio è stato denunciato da Massimiliano Catini, esponente di Azione Fiumicino. “E’ l’ennesima auto che brucia a Passoscuro nel giro di pochi mesi”, denuncia. “E non è tutto: è capitato più volte che i lampioni venissero spenti da ignoti. Sappiamo che non si tratta di un corto circuito o altro perché troviamo le cabine aperte con gli interruttori staccati. C’è qualcosa che non va”.

“L’unica soluzione – spiega – sarebbe creare una cabina di regia tra Polizia Locale e forze dell’ordine, così che possano coordinarsi per pattugliare al meglio il nostro territorio, senza lasciare scoperte zone come quella di Passoscuro. Servono più pattuglie e più controlli, e in questo la Polizia Locale può essere di grande supporto a carabinieri e Polizia. I cittadini – dice Catini – non ne possono più“.

