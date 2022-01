Sci alpino, De Aliprandini cade nel gigante di Adelboeden: Olimpiadi a rischio?

Olimpiadi a rischio per Luca De Aliprandini? Il timore sarebbe questo, dopo la brutta caduta nel gigante di Adelboeden. L’azzurro, argento ai Mondiali di Cortina, ha inforcato ad alta velocità infilando lo sci sinistro nella porta del muro finale, prima del traguardo. Era a 26 centesimi da Odermatt, che era al comando.

Ha faticato ad alzarsi il numero 1 dei gigantisti italiani. Visibilmente dolorante è stato poi trasportato in ospedale e sottoposto a controlli medici. E’ uscito zoppicando dalla clinica. La speranza è che recuperi in fretta da un eventuale infortunio e che voli in Cina per difendere i colori azzurri. Era l’ultimo gigante prima dei Giochi Invernali.

(foto@GabrieleDeBettoPh-LucaDeAliprandini/Facebook)

