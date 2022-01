Canottaggio, Gabriele Gregori pulisce il Po e sogna le Olimpiadi

Gabriele pulisce il Po. Perché non farlo dopo gli allenamenti? Ha 18 anni e fa il canottiere nella squadra della Bissolati. E ama la natura che lo circonda e l’ambiente in cui si allena. Nei pesi leggeri nel singolo e nel doppio Gregori sogna di diventare grande, come gli azzurri olimpici.

Intanto cammina nel mondo e aiuta l’ambiente che lo circonda. Esce in barca per gli allenamenti e poi lo fa ancora per andare a pulire il ‘Grande Fiume’ dove si allena e riportare a riva, di tutto: “E’ una risorsa, va reso fruibile per tutti”. Scrive ‘laprovinciacr.it’. La sua storia fa il giro d’Italia e arriva ai cuori della gente. Tutta sua allora l’iniziativa #RiPoPuliamolo. Trova anche bombole di gas tra i rifiuti immersi nel Po. Chiede aiuto al Comune di Cremona, per smaltire quello che trova giornalmente. E lo fa con i suoi compagni di squadra.

Frequenta la quarta classe Blsa del Liceo Aselli di Cremona: “La scorsa estate ho iniziato a raccogliere i rifiuti che trovavo in acqua e sugli spiaggioni”. Dice l’under 23 che sogna il titolo iridato nel canottaggio, ma se lo conquisterà, allora lo diventare essendo anche un uomo responsabile nel mondo in cui vive, o già lo è probabilmente: “Più mi sono dedicato alla raccolta e più ho capito quanto il mio impegno, individualmente, fosse poco incisivo rispetto a quello che serve alla tutela del fiume e delle sue spiagge”.

Su provinciacr.it prosegue: “Per questo ho iniziato a immaginare un progetto che potesse coinvolgere sempre più le persone e le istituzioni in modo tale da mettere a sistema diversi aspetti e provare ad abbracciare sia il lato ecologista che quello votato più puramente alla valorizzazione di una risorsa com’è il Po per Cremona”.

