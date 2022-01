Covid, a Fiumicino 53 nuovi casi e 1 solo guarito: il bollettino del 9 gennaio

Fiumicino – Dopo una lieve discesa, il totale dei positivi a Fiumicino ha di nuovo superato quota 900. Lo fa sapere, in una nota, il sindaco Montino, che spiega: “Secondo il report della Asl Roma 3, rispetto all’ultima comunicazione, abbiamo 53 nuovi casi e 1 persona guarita . L’età media è di 36 anni e il rapporto con la popolazione totale è pari a 1.13”.

“La maggior parte dei casi si concentra sempre tra Isola Sacra e Fiumicino (73% in totale) – prosegue Montino -. Subito dopo Parco Leonardo dove vive il 7% degli attuali positivi”.

“Intanto continua la nostra campagna di screening dedicata alle scuole ed eseguita insieme alla Misericordia – conclude Montino -. Il punto di Piazzale Mediterraneo è attivo tutti i giorni fino alle 16, mentre il camper itinerante che ieri era a Passoscuro, oggi e domani sarà a Maccarese, accanto alla chiesa di San Giorgio , dalle 9 alle 16. Martedì si sposterà ad Aranova accanto al centro anziani e nei giorni a seguire nelle altre località del nord. L’accesso è senza prenotazione e il costo è calmierato a soli 5 euro”.

