Niente Super Green pass a Ponza e Ventotene: “per studio e lavoro” basta quello base

Roma – Green pass base, e non rafforzato, per gli spostamenti dalle isole minori, come Ponza e Ventotene per motivi di studio e lavoro. Lo prevede un’ordinanza emanata dal Ministero della salute, su proposta del Ministero dei trasporti, alla vigilia dell’entrata in vigore dell’obbligo di certificazione verde da vaccino o guarigione sui trasporti. “Per i soli motivi di salute, lavoro e di studio l’accesso ai mezzi pubblici per lo spostamento da e per isole minori con green pass base e non rafforzato fino al 10 febbraio”, si legge.

L’ordinanza specifica inoltre che “il trasporto scolastico dedicato non è equiparato a trasporto pubblico locale in merito alla disciplina delle Certificazioni verdi Covid-19 ed è accessibile fino al 10 febbraio agli studenti anche sopra i 12 anni con solo obbligo di mascherina Ffp2“. (fonte Adnkronos)