Severini: “Spiagge da riclassificare, la Maggioranza dia conferme in aula consiliare”

Fiumicino – “E’ curioso che l’amministrazione attraverso la Stampa mandi sempre messaggi per tranquillizzare sugli intenti del Comune, ma poi nelle sedi istituzionali si renda latitante“. Lo afferma il capogruppo di Crescere Insieme, Roberto Severini.

Nello specifico caso delle spiagge con concessione revocata per morosità, abbiamo chiesto delucidazioni nelle Commissioni, sperando in atti atti ufficiali del Comune. A tutt’oggi le uniche notizie arrivate sono quelle a mezzo stampa (leggi qui), peraltro arrivate dopo la sollecitazione del consigliere Mario Baccini. Quest’ultimo ha ricordato proprio le parole del Sindaco nel suo comunicato (leggi qui), dunque il problema è oltre.

Siamo contenti di ciò che abbiamo letto – spiega Severini -, anche perché è esattamente ciò che auspichiamo: un utilizzo pubblico – come ricordato – o, in alternativa, un bando di gara trasparente; ma aspettiamo questa maggioranza in aula consiliare. Ad oggi, infatti, non ci risulta che quegli arenili, segnati nel Pua (il Piano di utilizzo degli arenili) come spiagge in concessione, siano stati riclassificati come spiagge libere. A noi, ma soprattutto ai cittadini, servono fatti, non parole”.

