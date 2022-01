Ostia – Tra tutte le strade che disegnano il territorio del Municipio X, ce n’è una in particolare per la quale da sempre si palesa la necessità di dover intervenire sul rifacimento del manto di asfalto.

Lo sanno bene i residenti di Casal Palocco e dell’Axa che nel corso degli anni hanno visto chiudere per tempi anche molto lunghi diversi tratti di via dei Pescatori.

Foto 2 di 2



La bellezza dei pini che accompagnano il tragitto dall’entroterra ad Ostia purtroppo non trova riscontro nel dissesto, dovuto alla ricerca di aria dell’apparato radicale della specie arborea.

La parte del tratto che interessa l’Axa è ormai chiuso da molti anni e in pratica trasformato in passeggiata abbastanza sicura per bambini e animali da compagnia, lontano dal passaggio di auto, con una nuova viabilità che sfrutta le strade adiacenti.

Il punto su cui riceviamo maggiori lamentele da parte dei cittadini residenti è la parte che va dall’incrocio di via di macchia saponara a quello con via di Casal Palocco, nella carreggiata di percorrenza verso Ostia. Qui ci sono molte traverse, piuttosto frequentate dal traffico locale, non più agevolmente raggiungibili.

Ecco che allora, con sempre maggiore frequenza, si verificano casi di automobilisti indisciplinati che non intendendo allungare il proprio percorso preferiscono percorrere brevemente, un tratto della carreggiata opposta. In particolare ci vengono segnalate due diverse situazioni.

La più frequente riguarda l’immissione contromano su via Nicomaco. Nonostante sia presente tanto la segnaletica verticale quanto quella orizzontale, impavidi automobilisti imboccano la piccola chicane in senso vietato.

Spesso con atteggiamenti arroganti nei confronti di chi fa loro notare il divieto. Lo stesso ingresso è utilizzato in malo modo da chi arriva da via Alessandro Etolo.

Lì, al segnale di stop, si sarebbe obbligati a girare verso destra ed invece alcuni optano per la manovra vietata e preferiscono percorrere la piccola via che agevola il transito alternativo ad evitare il traffico delle ore di punta di via di macchia saponara.

Negli ultimi giorni si sono anche verificati episodi di percorrenza contromano per uscire e rientrare tra una traversa e l’altra.

Non possiamo che appellarci al senso di responsabilità di ciascun automobilista affinchè si evitino manovre pericolose come queste, rendendoci conto dell’impossibilità di avere controlli per tutto il corso della giornata da parte della Polizia Locale, ma ci auguriamo che molto presto, si possa trovare una idonea soluzione al ripristino totale della viabilità di un tratto di strada nevralgico per tutto il quartiere.

