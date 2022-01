Covid nelle scuole, Energie Per Fiumicino: “Basta scuse. E’ ora di intervenire con i depuratori d’aria”

Fiumicino – “È di qualche giorno fa un articolo apparso sul Messaggero dove si legge che il neo Sindaco di Roma ha deciso di installare nelle scuole della Capitale dei purificatori d’aria, e ha chiesto all’Istituto Spallanzani di individuare quello più adatto alle esigenze della Città. Pur nella sua autorevolezza, l’intervento del Sindaco Gualtieri segue a ruota un altro articolo in cui il Presidente dei Pediatri di Roma evidenziava il fortissimo aumento di bronchiti ed altre malattie polmonari non legate al Covid, ma collegate al fatto che nelle scuole si tengano le finestre sempre aperte nonostante l’abbassamento delle temperature”. Così in una nota stampa, il presidente del Circolo Energie per Fiumicino, Orazio Azzolini.

“L’annuncio del Sindaco di Roma, è successivo anche a tantissimi interventi di singoli dirigenti scolastici – spiega il Presidente – e di moltissimi sindaci della Ex Provincia di Roma, ma non solo, che hanno già iniziato ad installare nelle aule dei sistemi di purificazione dell’aria per contrastare, non solo la diffusione del Covid, ma anche la ‘banale’ influenza di stagione, come i pollini ecc. Il tutto, ovviamente, senza scomodare l’Organizzazione Mondiale della Sanità che si è già pronunciata sulla necessità di installare dei sistemi di ventilazione e purificazione dell’aria nelle scuole. Come Energie per Fiumicino, sin dall’inizio dello scorso anno scolastico segnalavamo la necessità di installare dei purificatori d’aria nelle nostre scuole, ottenendo solo sarcasmo sui social ed uno sprezzante voto negativo in Consiglio Comunale, nell’assoluto silenzio dell’ormai ‘onnipresente’ Vicesindaco, dell’Assessore alla Scuola e dell’Assessore ai Lavori Pubblici che, probabilmente, troppo preso a farsi fotografare mentre apre cantieri per opere di ordinaria manutenzione che cerca di vendere come opere straordinarie, non ha avuto il tempo necessario di leggere la nostra proposta e, magari di approfondire”.

“Ora, – sottolinea Azzolini – alla luce del pronunciamento dell’OMS, dei medici pediatri, di tantissimi sindaci, di moltissimi dirigenti scolastici e del Sindaco di Roma, noi non diremo che i fatti ci stanno in modo inequivocabile dando ragione, ma non possiamo non chiederci se l’Assessore ai Lavori Pubblici o se i due Consiglieri che più di tutti si sono scagliati contro la nostra proposta, sono ancora dell’idea che per contrastare la diffusione del Covid nelle scuole, basta tenere aperte le finestre, quanti casi in meno avremmo potuto avere se il Comune di Fiumicino avesse almeno iniziato ad installare dei purificatori il cui costo sul bilancio sarebbe stato di circa 1,8 € al mese per ogni bambino? Quanti purificatori potevano essere installati in questo periodo invece di comprare delle piccole tettoie che i nostri figli non potranno frequentare visto che aumentano sempre di più le classi in Dad? Quanti purificatori avremmo potuto acquistare, invece di finanziare opere al limite dell’assurdo tipo ricostruzioni di navi romane ecc?”

“Qualcuno, ben più importante di noi, – conclude Azzolini – una volta ha detto che cambiare idea è sintomo di intelligenza; come Energie per Fiumicino facciamo appello all’intelligenza del Sindaco e della sua maggioranza: iniziate nel più breve tempo possibile ad installare dei purificatori d’aria nelle scuole del territorio. È vero che da soli è impossibile sconfiggere il virus, ma è anche vero che solo se ognuno fa la sua parte riusciremo ad uscire da questa situazione ed il Comune di Fiumicino, fino ad oggi, non ci sembra abbia fatto molto”.

